‘El abrazo de la serpiente’ recibe nuevo galardón en Sundance

Para esta ocasión el jurado consideró que ‘El abrazo dela serpiente’ es "un retrato original del viaje de un científico a lo desconocido", narrada de una forma no convencional "de cómo las diferentes culturas tratan de entender la naturaleza".



‘El abrazo de la serpiente’ fue nominada en la categoría Mejor película de habla no inglesa para la 88 edición de la máxima fiesta del cine.



La cinta de Ciro Guerra, en blanco y negro y ambientada en la Amazonía colombiana, competirá con "Mustang" de Francia, "Son of Saul" de Hungría, "Theeb" de Jordania y "A War" de Dinamarca, por la estatuilla que se entregará el 28 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.



Guerra, de 34 años y ya galardonado en el último festival de Cannes por esta película protagonizada por los actores Jan Bijvoet (Bélgica) y Brionne Davis (EEUU), y decenas de nativos amazónicos, estalló de júbilo en Bogotá al conocer la postulación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.



"El cine colombiano está alcanzando la madurez y creo que esto es la cereza del pastel", dijo en rueda de prensa tras fundirse en abrazos con su equipo de producción, con el que compartió cinco años de trabajo y siete intensas semanas de rodaje en la selva de Vaupés, sureste de Colombia.



"El abrazo de la serpiente", relato de los encuentros del chamán Karamakate con el etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg y el biólogo estadounidense Richard Evans Schultes en la primera mitad del siglo XX, fue, para Guerra, la oportunidad de mostrar la riqueza cultural y étnica de la Amazonía "a través del ojo mágico del cine".



"Partimos con la idea de hacer una película que la diera la vuelta al relato que siempre nos han contado del Amazonas, que le diera el protagonismo a los pueblos amazónicos, que los escuchara y transmitiera al mundo parte de su historia y de su forma de entender el mundo y la vida, apuntó el cineasta.



Guerra destacó que el film sea hablado en lenguas indígenas, "idiomas que para los colombianos son también una lengua extranjera", y abogó por una mayor valoración del conocimiento milenario de las comunidades indígenas.



Premio Art Cinema a Mejor película de la Quincena de Realizadores de Cannes, el film ahonda en el trastorno de la llegada de Evans a la vida del indígena, motivada por la búsqueda de la "yakruna", una planta sagrada capaz de hacer soñar.