El amor por el cuadro cardenal sigue intacto: Wilson Morelo

Wilson Morelo, exjugador de Independiente Santa Fe y delantero del Everton de Chile, pasó por El Camerino para hablar de su presente en el futbol austral y la importancia que ha tenido su nombre en la liga chilena.



Morelo aseguró que ha sido bien recibido en su equipo y que ha podido adaptarse a la dinámica y velocidad que representa el fútbol chileno.



“Contento por estar en una liga que no conocía, me he llevado muy buenas impresiones de esta liga, no es al azar que la selección chilena juegue como juega; en la parte de arriba hay jugadores rápidos, es una liga que desde el delantero se presiona y que se juega con una gran velocidad”, señaló.



El ex Independiente Santa Fe indicó que su nombre quedó en el tercer lugar dentro un sondeo que se hizo entre los jugadores de la liga local para saber cuál había sido el mejor refuerzo para esta temporada.



“Entre todos los jugadores del fútbol chileno hicieron una encuesta y quedé entre los tres refuerzos que más han gustado en el fútbol chileno, fecha tras fecha se habla que la llegada mía a esta liga le ha aportado, me lo muestran en la prensa”, indicó el delantero.



Sobre su regreso a Colombia, Morelo dijo que aunque ha deseado ir a Santa Fe, las diferencias económicas entre los equipos mexicanos y colombianos es bastante grande, por lo que tuvo que ir a Chile, lugar en el que manifestó sentirse contento.



“En México los equipos son económicamente hablando poderosos, no se pudo llegar a ese acuerdo, querían era venderme y Santa Fe llegó a hablar con ellos y no logró llegar a un acuerdo, luego me hablan del proyecto que hay acá en Chile y acepto venir, pero el amor por el equipo cardenal sigue intacto”, agregó.



Sobre la falta de gol del cuadro rojo, dijo que hay que confiar en los delanteros que actualmente tiene el entrenador Gustavo Costas y agregó que hay que esperar para que el arco se les abra a ellos como en su momento lo tuvo él a disposición.



