El colombiano termina pagando los platos rotos: Tino sobre polémica Bermúdez-Tevez

En medio de una dirigencia en Boca con varios ídolos del club en la parte administrativa, la polémica está encendida a causa de unas palabras de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez sobre la renovación de Carlitos Tevez.

“Cuando nosotros llegamos, Tevez era un exjugador”, dijo el ‘Patrón’ en días pasados y se llenó de críticas por llamar así a uno de los máximos ídolos del mundo xeneize.

La realidad es que las palabras del exjugador colombiano calaron fuerte en el mundo Boca, al punto que se alcanzó a rumorar que el ‘Apache’ no renovaría con el club por un año, como espera la dirigencia, sino solamente por seis meses. No obstante, en las últimas horas se conoció que el contrato de Tevez se extendería hasta diciembre.

Con la supuesta reunión de Tevez y Riquelme, en la que se habría acordado la renovación por seis meses, la crítica sigue estando sobre Jorge Bermúdez por sus palabras sobre el Apache.

“Eso se veía venir, quién más va a pagar los platos rotos si no el colombiano, ¿para qué se mete en peleas de dos gallos finos? Hágase a un lado, Jorgito, quédese callado y Riquelme verá cómo arregla su problema con Tevez”, comentó Faustino Asprilla sobre la situación.

El exgoleador de la Selección Colombia resaltó que la polémica sucedió porque fue Bermúdez quien dijo esas palabras.

“Es un problema que no tiene arreglo, no es de ahora. Él (Bermúdez) dijo lo que pensaban todos en esas reuniones de directivos, lo dijo sin ninguna mala intención, él quiso decir otra cosa, que lo iban a recuperar (a Tevez), pero le entendieron mal. Si hubiera salido Riquelme a decir eso la cosa sería diferente, porque son dos ídolos grandísimos de Boca, pero como lo dijo Jorge, que es ídolo, pero no del tamaño” de Tevez y Riquelme, explicó el Tino Asprilla.

