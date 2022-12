El contundente consejo de 'El Pibe' para James sobre futuro en el Real Madrid

Carlos 'El Pibe' Valderrama, durante una entrevista con Fabio Poveda de Blog Deportivo, habló sobre el futuro de James Rodríguez en el Real Madrid. El exjugador de la Tricolor invitó al exjugador del Bayern Múnich a buscar otros equipos, a causa de la actitud del técnico Zinedine Zidane, quien, según él, no quiere al futbolista colombiano.

"Quieren un consejo bacano, váyase para otro equipo, el técnico no te quiere y cuando no te quiere, con esa calidad que tienes, no te va a dejar jugar. Busca otro equipo", enfatizó Valderrama.

Publicidad

Lea también: Hijo de 'El Pibe' Valderrama sorprendió con una dolorosa confesión

'El Pibe' también dijo que james ya tiene tiene 25 años y no puede perder un año más.

"Tome la decisión, arranque, si se queda en el Real Madrid no va a jugar, por experiencia propia váyase, el que pone la alineación es el técnico. Tiene calidad y puede jugar en cualquier parte del mundo con equipos buenos", expresó Valderrama.

Lea también: El Pibe reveló su secreto para aguantar tanta ‘pata’ en los partidos

Publicidad

Escuche el consejo completo del 'Pibe' en Blog Deportivo:

Publicidad