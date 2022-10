El contundente mensaje de Villa a plantel de Boca por supuesta agresión a su pareja

En medio de la grave denuncia de violencia intrafamiliar que hizo Daniela Cortés, pareja de Sebastián Villa, el jugador de la Selección Colombia les envió un contundente mensaje a sus compañeros de Boca Juniors.

A través de WhatsApp, el jugador del cuadro ‘xeneize’ le aseguró a sus compañeros que no había golpeado a la colombiana, incluso, el futbolista juró por su “madre, que está mal de salud”.

“Muchachos sabrán lo que está saliendo en las redes sociales, ustedes saben quién soy yo, cometo errores, pero se los juro por mi madre, que está mal de salud, que en este tiempo no la he tocado, yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas, lo que se dice no es así”, es el mensaje que Sebastián Villa le envió a la plantilla de Boca.

Daniela Cortés denunció, a través de sus redes sociales, que después de dos años de mantener una relación con Villa, se atrevía a denunciar las supuestas agresiones que venía sufriendo hace un tiempo.

“Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi cuidad, haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro. Hago esto por miedo, porque este hombre, quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra. Un maltratador tanto físico como sicológico”, escribió la colombiana en sus redes sociales.

