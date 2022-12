El emotivo video con el que Millonarios le dice adiós y gracias a Rafael Robayo

Sin duda alguna la partida de Rafael Robayo de Millonarios versión 2017 es algo que ha generado todo tipo de comentarios y reacciones, pues el volante siempre fue uno de los más queridos por la hinchada azul.



Robayo le dice adiós al equipo de sus amores luego de disputar más de 400 partidos y haber anotado 39 goles, muchos de ellos en momentos definitivos.



Por esto, el conjunto albiazul de la capital del país le rindió un pequeño homenaje en un emotivo video publicado en las redes sociales del equipo.



“Gracias ‘Rafa’, gracias capitán, gracias campeón, gracias Robayo”, fueron las palabras de despedida de Millonarios.



Por su parte, el volante mostró su tristeza por dejar a la escuadra bogotana a través de su cuenta en Twitter.



"Me duele la partida de Millonarios, pero lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo y ahora tengo que pensar en mi futuro y el de mi familia", aseguró Robayo.





Datos de Robayo en Millonarios:



-Es el tercer futbolista que más partidos ha disputado en Millonarios por detrás de Bonner Mosquera, quien ostenta el récord con 524 partidos.



-Es el cuarto Bogotano con más goles en Millonarios con 39 dianas.



- Su gol más rápido lo marcó en El Campín el 16 de noviembre de 2008 a los 20 segundos de haber comenzado el juego entre Millonarios vs Envigado.



-Levantó el título de Copa Colombia en el año 2011.



-Levantó el torneo finalización, la esperada estrella 14 del club, en el año 2012.



- Fue convocado por primera vez a la Selección Colombia en el mes de septiembre de 2010.



