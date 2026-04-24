El Gran Premio de Turquía regresará a la Fórmula 1 el próximo año

Este gran premio, que se desarrolla en Estambul, hizo parte del calendario del campeonato entre 2005 y 2011, pero después apareció de manera ocasional. A partir de 2027, el Gran Premio de Turquía volverá en el marco de un contrato de cinco temporadas, hasta 2031.

La presentación del acuerdo tuvo lugar este viernes en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul, con la presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; del director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohamed Ben Sulayem. El piloto japonés Yuki Tsunoda, que fue titular en Red Bull hasta diciembre, circuló en un monoplaza por una gran avenida de Estambul, cerrada al tráfico a lo largo del Bósforo, hasta llegar al palacio de Dolmabahçe.



Uno de los circuitos más apasionantes y exigentes de la Fórmula 1

Mientras que el campeonato de 2026 alcanza un momento de críticas a causa de las nuevas reglas, el de 2027 tendrá dos cambios. El Gran Premio de Países Bajos, que se organizaba en Zandvoort, y el de Barcelona, que se corría en alternancia con el de Bélgica, se van. Estos cambios obligaron a reemplazar estas dos carreras; por eso, la Fórmula 1 escogió Turquía y Portugal.

El Gran Premio de Turquía fue organizado nueve veces en toda la historia de la Fórmula 1. Entre 2005 y 2011 fue una carrera anual de la temporada; de hecho, el brasileño Felipe Massa, de Ferrari, logró conquistarlo por tres años consecutivos. Comprendía 5,3 kilómetros y 14 curvas. Esta carrera tenía la reputación de ser exigente por lo técnico que resultaba, al contar con numerosas subidas y descensos.

When Lewis Hamilton locked in his seventh Drivers’ Title 🏆



⏪ 2020 Turkish Grand Prix 🇹🇷#F1 #TurkishGP

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Sin embargo, esta carrera no desapareció por completo del calendario, ya que las ediciones de 2020 y 2021 se disputaron allí a causa de los cambios en el calendario provocados por el COVID-19. En 2020 ganó Lewis Hamilton y en 2021 Valtteri Bottas, ambos pilotos de la escudería Mercedes.