El guarda ‘millonario’: el vigilante de La Bombonera que abrazó a jugadores de River

Gabriel Portillo, guarda de seguridad de La Bombonera que se abrazó a los jugadores de River Plate luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su despido luego de este suceso.

“Nunca pensé que iba a repercutir tanto la noticia. Me llamaron de la empresa de seguridad de River, fue una gran noticia, gracias a Dios”, dijo.

“Estoy viendo si puedo cobrar, si me van a pagar el mes o no sé”, añadió.

Por otro lado, usuarios de redes sociales Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, que lo vuelva trabajador de la institución de la banda.

“¿Quién iba a pensar que tomarían tremenda determinación? No sé por qué me echaron, pero calculo que si hubiera abrazado a uno de Boca no pasaba nada”, comentó.

¿Qué le pasó por la cabeza en el momento en que se unió al festejo de River en la Bombonera?

“Una alegría muy grande, no se puede describir, pero nunca me imaginé que iba a pasar semejante cosa. Soy fanático de River”, contó.

