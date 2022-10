El Hyundai Elantra superó los 10 millones de unidades vendidas desde 1990

El Elantra superó los 10 millones de unidades vendidas desde que el modelo de la motorista coreana salió a la venta en el año 1990. A lo largo de 5 generaciones, Hyundai ha vendido 420.000 unidades al año del Elantra, lo que representa la respetable cifra de 1.100 unidades diarias. El Elantra se convierte en el único modelo de Hyundai en alcanzar dicha cifra hasta la fecha.

En otras noticias del mundo automotriz:

-El Grupo Chrysler anunció la venta de 170.480 unidades durante el mes de octubre en Estados Unidos, un aumento del 22% con respecto a las ventas del mismo mes de 2013. Estas cifras constituyen las mejores ventas de Chrysler en octubre en los Estados Unidos desde el año 2001.

-Por segundo año consecutivo la taquilla registrada en el Gran Premio de Estados Unidos realizado en el Circuito de Las Américas, en Austin, Texas, muestra una caída con relación al año previo. Los organizadores informaron que tras recibir 265.000 personas en tribuna durante los tres días de Gran Premio en la edición inaugural de 2012, la taquilla el año pasado registró una caída del 7% para situarse en casi 250.000 personas.

-La Agencia Nacional de Seguridad en Carreteras, órgano del gobierno estadounidense que vela por la seguridad vial, impuso a Ferrari una multa de 3,5 millones de dólares por no haber emitido avisos de los fallos de seguridad de sus modelos con la frecuencia establecida desde 2011. Antes de esa fecha, Ferrari era considerada como una marca con un volumen de producción reducido y no estaba obligada a emitir dichos avisos. El fabricante italiano ha difundido un documento en el que asume la culpa y reconoce que, no avisó de tres accidentes mortales que se han producido durante estos tres años en los Estados Unidos.

-La Campaña de Responsabilidad Social ‘Pilotos de vida Bridgestone’ fue presentada esta semana en el país, por parte de la llantera multinacional. Se trata de una campaña educativa que busca concientizar a niños y niñas de 4 a 17 años sobre la importancia de cuidar su vida siendo buenos conductores, responsabilizándose de acatar las señales de tránsito, conduciendo bien su bicicleta, siendo buenos peatones y buenos usuarios del servicio público. Max Nitro y Jhonny Llantas son los personajes que impulsan la campaña.

-En Honda han realizado varias llamadas a revisión por fallas en sus vehículos durante los últimos 12 meses y en consecuencia los directivos de la marca han decidido asumir su responsabilidad bajándose el sueldo.

El Presidente de Honda, Takanobu Ito, se recortará el sueldo en un 20%, mientras que otros ejecutivos senior, como Tetsuo Iwamura o Fumihiko Ike, se van a reducir los sueldos en un 10%.