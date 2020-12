El impactante mensaje de Gennaro Gattuso por la enfermedad que sufre hace diez años

El exjugador y ahora técnico del Napoli Gennaro Gattuso , equipo en el que milita el arquero colombiano David Ospina, explicó a la prensa la enfermedad que padece desde hace 10 años.

#Gattuso sofferente come un pugile colpito. Il volto deformato, la voce rotta, la testa bassa. Un Rocky commuovente e vero. "Non ho sentito la campana".



Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo contó el exfutbolista del Milan.

Gattuso, además, dejó un mensaje esperanzador para todos aquellos que se quejan cuando se miran al espejo. “La vida es bella, no hay que tener miedo. Hay que afrontarla sin esconderse”.

“He leído que me muero, que me queda un mes de vida, tranquilos, no me muero”, tranquilizó Gattuso con sus palabras ante las especulaciones por su enfermedad.

¿Qué es la miastenia?

Se trata de una enfermedad provocada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos. Los síntomas incluyen debilidad en los músculos de los brazos y las piernas, visión doble y dificultades para hablar y masticar.