“'El Médico' fue un adelantado del fútbol”: Juan Caicedo, exjugador del América

A sus 90 años falleció Gabriel Ochoa Uribe, este sábado en Cali, técnico que enamoró a los hinchas con su táctica, templanza y disciplina.

Hoy falleció Gabriel Ochoa Uribe, el mejor entrenador del fútbol Colombiano, alguien que me formó como profesional y como persona. Saludamos con profundo dolor a su familia. QEPD #OchoaUribe — Julio Falcioni (@JulioFalcioniDT) August 9, 2020

Es el técnico que más títulos ha ganado en la historia, sacó campeones en el Fútbol Profesional Colombiano a Millonarios cinco veces, Santa Fe una vez y siete con el América, equipo al que convirtió en el único pentacampeón del país.

Como futbolista alzó la copa cinco veces, siendo parte del plantel profesional de Millonarios.

🇨🇴 A los 90 años, murió una leyenda del fútbol colombiano: Gabriel Ochoa Uribe, el técnico que más partidos dirigió en la historia de la #Libertadores.



🔙 Fue DT de @MillosFCoficial, @SantaFe y @AmericadeCali, equipo al que llevó a 3 finales de Copa.#GloriaEterna pic.twitter.com/0rjdAVmrpz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 9, 2020

El ‘ídolo de ídolos’, el hombre con más estrellas, también rompió con la maldición del Garabato, pues, en 1979 logró sacar campeón al América, luego de más de 30 años de intensa sequía de títulos.

#LegadoDoctorOchoa Eternamente agradecidos con el Doctor Gabriel Ochoa Uribe, quien consiguió nuestra primera estrella, en 1979; comandó la consecución del Pentacampeonato y alcanzó el título de 1990. pic.twitter.com/SQ4ByZQuHQ — América de Cali (@AmericadeCali) August 9, 2020

“Él vino a buscar que América fuera campeón, a borrar esa maldición, entonces, el médico mandó a bendecir hasta un cuadro del Papa, junto con trabajo se consiguió ese título, el más inolvidable. Fue tan impresionante lo que se sintió, la alegría de todos, algo muy bonito, indescriptible, fue algo que marcó la vida de nosotros los jugadores, pero más la del médico que logró su objetivo, de entrada, ser campeón”, cuenta Juan Caicedo, exvolante que vivió los gozosos junto a Ochoa Uribe.

En aquel 19 de diciembre, esa primera estrella, levantó hasta los enfermos, pues Stella Castellanos, la hincha más representativa del América, entró en ambulancia al estadio Pascual Guerrero.

“Estaba con oxígeno y el médico dijo que le hicieran el favor y llevaran a esta paciente al estadio en ambulancia, cuando se acabe el partido vuelven y la traen porque si no se nos muere ligero” comentó Castellanos.

“Como me quería Ochoa, todas las veces que manejó el América me hizo muy feliz” resaltó ‘Stellita’ como le dicen de cariño y quien ha seguido por más de 70 años al equipo de sus amores.

Juan Caicedo lo recuerda como un técnico muy estricto: “el médico era de los entrenadores que iba a la casa a preguntar si uno estaba cuidándose. Iba de casa en casa, tipo Policía, estilo detective, preguntaba: '¿está fulano de tal?, muéstreme'. Entraba al cuarto y decía: 'ah, sí está dormido', seguía su ronda. Decía que así cuidaba a sus atletas. Se preocupaba mucho por todos”.

“De la mano de Ochoa comenzó el sabor”, dice el himno de fe y alegría interpretado por el Grupo Niche, y vaya que tiene todo el sentido esta frase. Luego de ese tan anhelado triunfo del 97, se vinieron los títulos de los años 1982 a 1986, desde allí, América lleva marcado y con orgullo ese frenesí de victorias que lo hacen el pentacampeón de Colombia.

“El médico fue quien nos inculcó la grandeza, la disciplina, nos enseñó que ganar no es lo importante lo es todo, nos apachurra el corazón” aseguró David Anaya, hincha del América.

“La verdad, todos crecimos escuchando la gran historia del América de Cali, el único Pentacampeón de Colombia gracias al doctor Ochoa, además que fue un técnico muy influyente en el fútbol colombiano” manifestó Felipe Arana, hincha del América.

“Fue el más grande de Colombia”, asegura Harold Lozano, con la voz entrecortada. Partió quien le dio la oportunidad de debutar en 1991 en el cuadro escarlata.

“Siempre he dicho que, afortunadamente cuando empecé mi carrera profesional, me tocó con él. Una persona seria. Al principio pensé que no me quería, pero, siempre estuvo allí conmigo. Por él me direccioné y supe que era lo que quería”.

Lozano recordará siempre a quien confió en él, “yo le agradezco mucho, le debo muchísimo al médico, fue quien encaminó mi carrera”.

Como diría Daniel Santos en su canción: “Aquel 19 será, el recuerdo que en mí vivirá, ese día que feliz, tan feliz” así, continuará en la memoria de todos los hinchas americanos, Gabriel Ochoa Uribe, quien dejó un gran legado en el balompié nacional, al ser el técnico que más títulos ha conseguido en la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

