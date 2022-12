El nuevo técnico de Pogba confirmó su regreso al fútbol inglés

"Por fin lo tenemos. Se une a un equipo ganador, que ha ganado sus dos últimos partidos, uno en la Copa de Inglaterra (la temporada pasada) y el otro hoy (domingo). Debe trabajar duro para integrarse en el equipo", declaró el técnico portugués al micrófono de BT Sports al término del partido ganado al Leicester (2-1) en la Community Shield.



"Es increíble que un jugador tan bueno esté con nosotros", añadió.



Esta declaración pone fin a un largo suspense sobre la vuelta a Old Trafford del centrocampista francés.



La vuelta de Pogba, de 23 años, a Old Trafford, cuatro años después de su salida a la Juventus, podría costar unos 119 millones de euros, según la prensa británica, lo que convertiría al internacional Blue en el jugador más caro de la historia del fútbol, por delante del galés Gareth Bale (101 millones de euros), y el portugués Cristiano Ronaldo (94 millones de euros), ambos del Real Madrid.



La cuantía del traspaso llegó a ser calificada como "completamente una locura" por el entrenador del Arsenal, Arsene Wenger.



Según el diario deportivo francés L'Equipe, Pogba llegó de incógnito a Manchester el sábado por la noche, aunque no precisó cuándo se llevaría a cabo la revisión médica.



Pogba se convertiría en el cuarto fichaje del Manchester United en el mercado de verano (boreal) tras las incorporaciones del marfileño Eric Bailly, el armenio Henrikh Mkhitaryan y el sueco Zlatan Ibrahimovic.



Durante las cuatro temporadas en Italia, a donde llegó como jugador libre luego de rechazar la oferta de renovación del Manchester, el centrocampista francés pasó de ser una joven esperanza del fútbol mundial a convertirse en uno de los jugadores más cotizados.