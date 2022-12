El profe Bodhert es quien me ha dado la oportunidad: David Lemos

David Lemos jugador y goleador del Once Caldas estuvo en El Camerino hablando de su buen desempeño en el fútbol profesional colombiano.

“Mi fortaleza es aprovechar mucho la velocidad, buscar los balones en los espacios y el gol que es lo que me ha llevado al equipo profesional. Siempre he jugado de 9 pero también me han utilizado de extremo”, señaló Lemos.

Publicidad

David Lemos fue goleador en la Copa La Patria y fue a partir de allí que el Once Caldas lo fichó como posible jugador.

“Fueron torneos muy buenos para surgir en el fútbol profesional. El primer gol fue contra el Leones y en casa de ellos. Fue una experiencia muy linda y significativa porque el equipo estaba careciendo de delanteros y el profe me dio la oportunidad”, añadió.

Asegura que ver su nombre reflejado como de los mejores goleadores es una gran motivación.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio

Publicidad