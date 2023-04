"En el deporte no hay fracasos": la tremenda respuesta de Antetokounmpo tras eliminación en NBA

El basquetbolista griego Giannis Antetokounmpo rechazó que la temporada de los Milwaukee Bucks haya sido un fracaso después de que cayeran eliminados la noche del miércoles por los Miami Heat por un rotundo e inesperado global de 4-1.

Los Bucks, el mejor equipo de la fase regular de la NBA y uno de los grandes candidatos al anillo, cayeron ante su público por 128-126 en la prórroga después de dejar escapar una ventaja de 16 puntos al inicio del último cuarto.

Este triunfo de Miami, que clasificó a los playoffs en el repechaje, es apenas la sexta ocasión en la historia en que el octavo sembrado sale airoso de la serie ante el primero.

Antetokounmpo, finalista al premio MVP de la temporada, sumó 38 puntos y 20 rebotes pero solo convirtió 10 de 23 tiros libres y su actuación se vio opacada por los 42 puntos de Jimmy Butler, la estrella de Miami.

"No fui capaz de anotar tiros. Eso es todo", dijo un abatido Antetokounmpo en la sala de prensa. "Si hubiera hecho esos tiros habría sido un caso diferente... Algunos días lo logras, otros fallas. Hoy ha sido uno de esos días".

Los Bucks firmaron un camino casi perfecto rumbo a los Playoffs de la #NBAxESPN, pero sorpresivamente se quedaron afuera en la primera ronda. A Giannis Antetokounmpo le consultaron sobre el "fracaso" del equipo. Su respuesta fue simplemente magistral...



El griego, quien lideró a Milwaukee al título de 2021 acabando con una sequía de 50 años, se molestó al ser preguntado si considera esta temporada como un fracaso.

"En el deporte no hay fracasos. Hay días buenos, días malos", afirmó. "Algunos días tienes éxito, otros no. Algunos días te toca a ti y otros no. No siempre ganas. Y este año ganará otro equipo".

"Cada año trabajas para conseguir un objetivo. Hay pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso?", interpeló el ala-pívot.

Antetokounmpo dijo que su vestuario estaba "en estado de shock" y lamentó que su equipo pensara más en el recorrido hacia el título que en superar esta primera serie ante Miami.

"Siento que ellos jugaban para vencernos y nosotros para ganar un campeonato", afirmó. "Hay que darles crédito, nos patearon el trasero. Tenemos que sentirlo. Dos años atrás les barrimos por 4-0 y ellos lo sintieron todo el verano. Volvieron y fueron mejores. Tenemos que usar esto como motivación".

Antetokounmpo admitió que le hubiera gustado defender más a Butler en esta serie y no quiso profundizar sobre el impacto de la lesión de espalda que le tuvo dos partidos de baja.

"Eso ya no importa, la serie terminó", concluyó el dos veces MVP de la NBA.

