¿En el Real Madrid están molestos con la Federación Colombiana y con Pékerman?

Todo comenzó tras las declaraciones de Pékerman al finalizar el juego contra Paraguay y en las que afirma que la lesión de James en su hombro era de gravedad hacia un futuro y debería ser operado cuando culmine la Copa América, pero según Nacho Peña no están enterados de nada en la ‘casa blanca’.

Publicidad

Las revelaciones se dieron en medio del programa ‘El Chiringuito' en el cual dicho periodista afirma "¿A james quién le paga? ¿Le paga Colombia o el Real Madrid?" haciendo alusión a un posible descontento en el Real Madrid con la Federación y el entrenador de la Selección.

Según el programa, quien tiene que decidir si James se opera o no es el club español y no el estratega argentino ni la Federación, ya que “a James le paga el Real Madrid y no la Federación”.

Publicidad