En ningún momento estuve en una fiesta con prostitutas: jugador de Santa Fe

El jugador de Independiente Santa Fe Carlos Mario Arboleda, quien supuestamente contrató los servicios de una ‘prepago’ el pasado mes de febrero para celebrar el título de la Superliga, negó esta versión que hoy tiene en el ojo del huracán a varios futbolistas del equipo ‘cardenal’.



“En ningún momento estuve en una fiesta. No sé por qué mi nombre aparece. Pusieron mi nombre por el piso y no tengo nada que ver con lo que están diciendo”, dijo en entrevista con BLU Radio.



De acuerdo con la versión de Arboleda, la noche del 31 de enero al 1 de febrero de 2017, día en que Santa Fe derrotó 1-0 a Medellín y ganó la Superliga, salieron del Campín y, acompañados con su familia, cenaron en el hotel Dann Carlton, en el norte de Bogotá.



“Salimos del estadio, fuimos todos con la familia a una cena y después cada uno para su casa porque no hubo fiesta”, explicó.



El futbolista calificó de “vil mentira” la versión que indica que él le pagó a la mujer y una vez estaba en el cuarto con ella llegaron otros futbolistas y la violaron.



“A mí no me gustan esas fiestas y más de esa índole”, dijo.



De otro lado, el deportista dijo que no tiene conocimiento de que el club haya pagado 1.800 millones de pesos para comprar el silencio de la trabajadora sexual.



De otro lado, el periodista Norbey Quededo, de El Espectador , diario que publica este viernes la historia, dijo que la publicación se empezó a documentar desde que inició el rumor.



Manifestó que en la investigación de la Fiscalía se relatan los hechos de manera detallada.



Lea aquí la historia completa.



