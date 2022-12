¿En qué anda Gastón Pezzuti, exarquero de Atlético Nacional?

“Desde fines de enero vivo en Medellín, estoy con muchos proyectos que rodean lo deportivo, todavía por desgracia no pude cristalizar alguno. Trabajo en asesorías y lo que me ocupa el tiempo es la construcción de viviendas, aprendiendo un poco en un ambiente desconocido totalmente”, indicó.

Así, cuenta que pasa sus días aprendiendo “todos los días un poquito más, ya sea del manejo de trabajadores como de los proveedores. Ahí estamos, disfrutando de la familia y de los tiempos que cuando jugaba no podía tener (…) Estar al aire (en la televisión) uno va perdiendo cosas familiares, sobre todo con sus hijos, descuida a veces a su propia mujer. Hoy recupero ese tiempo que no tuve porque estaba con otras labores”.

El ex guardameta dijo también que pese a extrañar el fútbol y lo que rodea al deporte, tiene claro que su tiempo “ya pasó, eso va a quedar en el recuerdo, y es como lo que escuché a un deportista ‘yo no voy a dejar de ser basquetbolista, voy a ser un basquetbolista sin trabajo’, y eso es lo que somos nosotros”.

“Es la realidad, en lo personal voy a sentirme jugador de fútbol hasta el último día que respire”, añadió el bonaerense, quien confesó que respira fútbol y trata de hablar de fútbol todos los días: “El que me pida una asesoría estoy ahí. Gracias a Dios Nacional me abre las puertas día a día y las veces que me dan lugar opino, y me respetan mucho en cuanto a esas palabras”.