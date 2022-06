Este lunes, 13 de junio, se habló en Blog Deportivo sobre el caso del futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa , quien enfrenta dos denuncias en Argentina, una por presunta violencia de género, y otra por supuesto abuso sexual e intento de homicidio.

Rocío Tamara, quien denunció a Villa por presunto abuso sexual e intento de homicidio, habló en ‘Todo Noticias’ de Argentina, y en un anticipo reveló detalles que la llevaron a denunciar al jugador colombiano.

“Me hirió en todos los sentidos. Fue terrible, fue en un lugar donde yo estaba cómoda, con las personas que quería, y de repente ya no fue así. Yo me fui porque me dolía el vientre, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, pero sabía que no podía estar ahí”, dijo.

ADELANTO DE TELENOCHE | Habla la mujer que denunció a Sebastián Villa por violación: “Me arruinó la vida”https://t.co/liTE0QKpV5 pic.twitter.com/hFNePtfF1S — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 13, 2022

Tamara puntualizó que fue al médico y “cuando entré a comentarles lo que había pasado estaba muy nerviosa, del entorno de él me llamaban todo el tiempo, con amenazas, para que saliera de ahí, yo les había dicho que iba a ir al médico”.

Rocío Tamara afirmó que tras la revisión a la que fue sometida, los médicos le confirmaron que se trataba de un abuso, por lo que instauró la denuncia.

“Es duro decir que la persona con la que estás te violó”, finalizó.

El pasado viernes, 10 de junio, un juez argentino desestimó este la solicitud de detención del futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa solicitado por una fiscal en la causa que investiga el presunto abuso sexual de una joven a mediados de 2021.El juez Javier Maffucci Moore rechazó el pedido de detención que había solicitado la fiscal Vanesa González el miércoles pasado.

¿Y el otro proceso que enfrenta Sebastián Villa?

Por otro lado, por el caso que enfrenta el colombiano por violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés , la justicia argentina fijó el juicio oral para para el 19, 20 y 21 de septiembre.

Vale la pena recordar que este último caso se género en el año 2020 cuando Cortés reveló unas imágenes del supuesto maltrato que recibió por parte del futbolista de Boca Juniors, y por lo cual la mujer lo denunció ante la justicia de ese país.