Caso Sebastián Villa y Daniela Cortés: fiscal pide condena de dos años

Mientras el colombiano Sebastián Villa enfrenta otro escándalo judicial por cuenta de una denuncia de presunto abuso sexual e intento de homicidio contra una mujer que habría ocurrido el 26 de junio de 2021, en Buenos Aires, este lunes el fiscal que lleva el caso de Daniela Cortés , quien en 2020 denunció que fue golpeada en repetidas ocasiones, ofreció al jugador de Boca Juniors un juicio abreviado.

De acuerdo con el periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo, esto implicaría que Villa no vaya a un juicio oral y se le imponga una condena de "dos años en suspenso".

"Quiere decir que no iría preso, pero sería reconocer su culpabilidad en la causa con Daniel Cortés, es decir, que la golpeó y amenazó. Si no acepta que es culpable, se encamina directamente al juicio oral, la pena podría ser mayor a tres años y se revelaría intimidades de la pareja, que no sería bueno para la imagen del jugador", detalló Buscalia.

Si Villa acepta esos cargos, la condena la debería cumplir en Argentina, situación que le impediría salir de ese país. Se espera que el jugador se pronuncie con su grupo de abogados sobre la propuesta del fiscal Sergio Anauati en las próximas horas.