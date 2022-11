Los chats en los que Sebastián Villa confesaría que sí maltrató a Daniela Cortés

Mientras un juez en Argentina determinó que Sebastián Villa debía permanecer en el país argentino, salieron a la luz pública una serie de chats que dejan mal parado al futbolista.

Se trata de una conversación que el delantero del Boca Juniors sostuvo con su cuñada, donde acepta que él le pegó a Daniela Cortés y que no sabía por qué había actuado así.

“Sí, yo también la amo. No sé qué me pasó. Se me fueron las luces. Porque ella se ha convertido en mi mano derecha y no sé qué me pasó”, le explicaba Villa a Cinthya.

La hermana de Daniela, de acuerdo con las capturas de pantalla de las conversaciones, le reclamaba al futbolista por su comportamiento agresivo con Daniela. E incluso, ella le pidió que la dejara regresar a Colombia, para evitar una tragedia.

“Sebas, ¿otra vez lo mismo? No, Sebas. Así no podemos. Si no quieres estar con ella, mándala para acá. Pero vos no sos ni el papá, ni nadie para que le pegues”, le reclamaba Cinthya, la hermana.

En esos chats se ven algunas fotografías que Daniela se tomó luego de sufrir las agresiones de Sebastián Villa.

Por ahora, el proceso contra el delantero sigue adelante y no puede salir de Argentina hasta que finalice.

