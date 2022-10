"Es uno más": Zidane habla sobre James Rodríguez y el Bayern

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su rival en semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern Múnich, "está mejor este año", admitió que tendrá ganas de revancha tras dos eliminaciones consecutivas ante el conjunto madridista y dijo que ve la eliminatoria sin un favorito.

"Son mejores que el año pasado, lo están demostrando cada día. Son muy sólidos, es un equipo que no recibe muchos goles, que tiene un juego muy bueno, está en buena dinámica de resultados y es un gran club. El Bayern siempre está ahí en las grandes citas. No me gusta hablar de revanchas, no pienso en el pasado solo en el presente y el futuro", dijo en rueda de prensa.

Para Zidane es una semifinal repleta de igualdad. "No tenemos ninguna ventaja de nada. Estamos en la semifinal y vamos a jugar contra un equipo muy bueno. Si hay alguna es jugar la ida allí y la vuelta en nuestra casa, pero está al cincuenta por ciento", señaló.

Preguntado por el colombiano James Rodríguez, que se marchó cedido al Bayern al no tener minutos de juego con Zidane, el técnico madridista extendió su respuesta a todo el equipo.

”Como todos los jugadores del Bayern seguro que James es un buen jugador que está haciendo una buena temporada. Es uno más dentro del nivel del equipo", dijo.

Zidane terminó destacando el carácter luchador del Bayern. "Creo que sí la tendrán (ganas de venganza). Es un equipo que está mejor este año, compite muy bien. Como club sabemos quién es y como equipo compite sin parar y nos lo va a poner muy difícil. A lo mejor más que nunca este año, seguro", comentó.