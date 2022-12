Esperamos que Balanta se reporte, cuando lo haga tomaremos medidas: Eduardo Méndez

Gran expectativa ha generado la ausencia de Maicol Balanta, actual jugador de Santa Fe, en la pretemporada del club. La plantilla completa se entrena desde el 2 de enero pasado, pero el delantero, hasta ahora, no ha dado señales de su papel como futbolista en el club bogotano.

Eduardo Méndez, presidente del ‘Expreso Rojo’, habló sobre la situación de Maicol Balanta y las medidas que el club espera tomar cuando aparezca.

“Yo no lo estoy buscando, él estaba citado para el 2, a la fecha no se ha presentado, que cuando llegue nos diga los motivos por los que no cumplió con lo establecido, miraremos y tomaremos las determinaciones (…) Él tiene contrato hasta junio de este año, terminado contrato puede hacer lo que disponga porque es jugador libre. Pero estoy esperando a que se reporte, tomaremos las medidas cuando lo haga”, aseguró.

Por otro lado, confirmó que la decisión de salir de más de 30 jugadores que tenían contrato actual con el club tuvo que ver con los problemas económicos que en la actualidad vive Santa Fe.

“Las condiciones de Santa Fe no están para tener una nómina tan amplia como la que existía”, dijo.

Además, se refirió a la negociación de la que los clubes del FPC están a la espera, con relación al canal premium en Colombia y del que poca información tienen actualmente.

“Ha habido muchas complicaciones, estamos esperando que el presidente de la Dimayor nos cite para que nos diga el estado actual en el que está esa negociación. Hay muchos equipos que hoy tienen problemas económicos. Sus dificultades, como las de Santa Fe, existen”, agregó.

Además, no descartó que estén en conversaciones con Yohandry Orozco, exjugador del Junior de Barranquilla que ha sonado recientemente para reforzar al cuadro del ‘León’.

Escuche aquí la entrevista completa del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en Blog Deportivo:

