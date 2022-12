Espero que James tome una decisión que lo haga feliz: Falcao

Radamel Falcao García estuvo en Bogotá en la presentación de la nueva edición del reloj que lleva su nombre y en rueda de prensa habló de la Selección Colombia, de la posibilidad de disputar el Mundial de Rusia y del futuro de su compañero y amigo James Rodríguez.

"He soñado mucho con el Mundial, una de mis principales motivaciones para seguir adelante, pero no quiero adelantarme a nada, así que si Dios me da la oportunidad de estar ahí, ese día llegará", sostuvo ‘El Tigre’.

Asimismo, el delantero colombiano señaló que “la clasificación está cerca” y destacó el buen nivel futbolístico del combinado nacional, segundo en las Eliminatorias a falta de cuatro jornadas.

Preguntado por el futuro de James y de algunos jugadores que tienen en vilo su permanencia en los clubes donde están, Falcao precisó que espera que tomen una decisión que los haga felices.

“Por el bien de ellos y de la selección, espero que todos los que tengan que tomar alguna decisión lo hagan de la mejor manera posible y sobre todo que los haga felices", señaló el samario.

Cabe señalar que con las ganancias de la primera edición del reloj, fabricado en el año 2013, se construyó un escenario deportivo en la Nueva Venecia, Santa Marta, que permite que los niños más necesitados de la región puedan hacer deporte.