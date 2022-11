Espero recuperar el nivel futbolístico para estar en la Selección: Carlos Valdés

Carlos Valdés , defensa colombiano, aseguró en entrevista con Blu Radio que entre sus expectativas para este 2015 es recuperar su buen nivel futbolístico y así poder regresar a la Selección Colombia para enfrentar la Copa América.

“Este año hay grandes expectativas, una de ellas es poder recuperar un buen nivel futbolístico, competir, algo que me permita estar en la Selección. Tuve algunas molestias musculares, tuve la infortuna de faltar en varios partidos cerrando la temporada pasada y eso me sacó de ese buen momento futbolístico que estaba teniendo”, manifestó.

El jugador se refirió además a su salida de San Lorenzo de Almagro, y afirmó que “se quedó con la bronca” al no haber podido terminar su temporada para obtener la anhelada Copa Libertadores.

“Para mí ha sido una gran alegría lo que pasó con San Lorenzo, yo tuve la oportunidad de estar ahí, de hacer un gran aporte en lo que había sido este suceso tan anhelado de la Copa Libertadores, infortunadamente no todas las decisiones dependan de Carlos Valdés, y me quedé con la bronca al final de no poder haber terminado ese proceso que se inició con San Lorenzo, pero con la satisfacción de haber hecho las cosas bien y haber entregado todo mientras tuve la oportunidad”, declaró.

Entre otros temas, Valdés habló sobre la situación de Falcao García en el Manchester United, tras la derrota ante Southampton este domingo en un encuentro donde el colombiano se quedó fuera de la cancha, loq ue causó la indignación de varios hinchas.

“Para mí es una sorpresa porque uno conoce a Radamel, sabe la clase de jugador que es, las características, las condiciones, pero son decisiones del técnico, son ellos los que analizan la situación, los que viven el día a día en el club, por el compañerismo siempre desearía que tenga la oportunidad de jugar y tener esa continuidad que necesita”, afirmó el jugador de la MLS.