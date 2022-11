Estar en los 35 es muy importante, estar en los 23 sería un sueño: William Tesillo

William Tesillo, defensor colombiano del León de México y uno de los integrantes de la lista de 35 preseleccionados que entregó Pékerman de cara al Mundial de Rusia, señaló en El Camerino de BLU Radio que se siente contento con el llamado y la confianza del entrenador del combinado nacional.

Vea también: Tenemos la ilusión puesta en la Libertadores: William Tesillo

Publicidad

“Esta semana ha sido muy buena para mí. Se dio la transferencia al León y ahora la convocatoria de los 35. Esto es algo muy importante”, dijo.

Manifestó que la Selección siempre será algo diferente porque se trata de defender los colores de todo un país, por lo cual dijo sentirse honrado con el llamado de Pékerman.

“Feliz de recibir la noticia. El niño estaba mirando el celular cuando me escribieron a felicitarme por la convocatoria. Me escribió un colega y luego miré por Twitter y me di cuenta”, agregó.

“Estar en los 35 es muy importante, estar en los 23 sería algo fabuloso. Dios quiera que se pueda dar, pero sé que hay grandes jugadores y sé que los que están en mi puesto están pasando por un buen momento y ya están afianzados. Dios quiera que se pueda dar la posibilidad”, precisó.

Publicidad

Tesillo aseguró que es un jugador que podría darle a la Selección la posibilidad de jugar en varias posiciones: como central, como lateral e incluso como volante.

“Uno siempre tiene que estar dispuesto a estar en diferentes posiciones. La ubicación depende de los partidos. Es de estar preparado, si me toca jugar de lateral lo haré. La polifuncionalidad ayuda mucho”, puntualizó el zaguero nacional.

Publicidad

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.