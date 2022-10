Estas son las 20 aerolíneas más seguras del mundo

Qantas de Australia encabeza la lista por tercer año consecutivo y en el ránking no se incluyó ninguna aerolínea de América latina ni de África. (Lea además: Avianca firmó acuerdo comercial con ANA, la aerolínea más grande de Japón ).



20 - Virgin Australia - Australia



19 - Virgin Atlantic - Reino Unido



18 - United Airlines - Estados Unidos



17 - Swiss - Suiza



16 - Singapore Airlines - Singapur



15 - Scandinavian Airline System - Dinamarca, Suecia y Noruega



14 - Lufthansa - Alemania



13 - KLM - Holanda



12 - Japan Airlines - Japón



11 - Hawaiian Airlines - Estados Unidos



10 – Finnair - Finlandia



9 - EVA Air - Taiwan



8 - Etihad Airways - Emiratos Árabes Unidos



7 – Emirates - Emiratos Árabes Unidos



6 - Cathay Pacific - Hong Kong



5 - American Airlines - Estados Unidos



4 - All Nippon Airways - Japón



3 - Alaska Airlines - Estados Unidos



2 - Air New Zealand - Nueva Zelanda



1 – Qantas - Australia