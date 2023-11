Estos son los colombianos que no brillaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Se llevan la derrota a cuestas, campeones que lloraron y no brillaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, algunos no llegaron a disputar medallas otros subieron al podio, para otros el metal que se llevaron no fue del color al que aspiraban.

Aquí la lista de algunos que buscarán reivindicarse en cuatro años si tienen la oportunidad, para otros no la habrá porque cerraron sus presentaciones en citas continentales:

Anthony Zambrano

El colombiano Anthony Zambrano, campeón de los 400 metros en Lima 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2020, fue descalificado por invadir el carril de uno de sus rivales en la competencia en la que había llegado de tercero y se aseguraba el bronce. En el relevo 4x400 mixto también compitió, pero los colombianos terminaron sextos.

Ingrit Valencia

La capitana del boxeo femenino, la colombiana Ingrit Valencia, campeona de los 50 kilogramos en la edición de Lima 2019, cayó 4-1 ante la brasileña Caroline Barbosa y no pudo revalidar su título ni conseguir la plaza a los Olímpicos de París 2024, con la que se quedó su rival.

También se pudieron ver grandes deportistas internacionales que no tuvieron la oportunidad de brillar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023:

Richard Carapaz

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, obtuvo una medalla de plata en la prueba contrarreloj y terminó séptimo en el ciclismo de ruta en su debut en unos panamericanos, pero celebró el oro que se llevó su compatriota Jhonatan Narváez como si fuera suyo, tras la estrategia trazada con su compatriota que le dio la victoria al país suramericano.

Daniel Dhers

El ciclista venezolano del BMX Freestyle Daniel Dhers, medallista olímpico en Tokio 2020 y oro panamericano en Lima 2019, se fue con las manos vacías de la capital chilena, su última cita continental. Terminó séptimo sin poder revalidar su corona en una temporada en la que no ha tenido buenos resultados en su búsqueda de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alexandra Grande

La peruana Alexandra Grande, bicampeona panamericana, perdió la oportunidad de colgarse un tercer oro al ser sorprendida por la puertorriqueña Janessa Fonseca en la final.

Sairy Colón

La judoca puertorriqueña Sairy Colón, quien llegó como la favorita, se quedó con las ganas del título en la categoría de hasta 78 kilos y tuvo que contentarse con la plata tras ser superada por la brasileña Samanta Soares.

Fernando Martínez

El mexicano Fernando Martínez descalificado en los 5.000 metros, iba a ser bicampeón panamericano, pero por obstrucción lo sancionaron cuando ya celebraba al pasar la meta. Fue un mano a mano con el estadounidense Kasey Knevelbaard, que terminó segundo, pero quien fue reconocido como ganador por el polémico bloqueo.

Yasmani Acosta

El luchador de origen cubano Yasmani Acosta, que compite por Chile, tenía la primera oportunidad de comenzar un reinado en la categoría de los 130 kilos en grecorromana, luego de que el multicampeón panamericano, el cubano Mijaín López,estuviera ausente de Santiago 2023, pero se quedó con un bronce.

Gabriel Kehr

El chileno Gabriel Kehr no pudo revalidar el oro de Lima 2019 en el lanzamiento de martillo en su condición de local, siendo una de las cartas de medalla terminó sexto en unos juegos donde el atletismo chileno tuvo momentos brillantes.

Esteban Enderica

El ecuatoriano Esteban Enderica llegó como favorito a Santiago, pero no logró revalidar la medalla dorada que logró en los Panamericanos de Lima 2019 en los 10 kilómetros de aguas abiertas al finalizar sexto en los que dijo serían sus últimos Juegos Panamericanos.

El equipo argentino de voleibol masculino

El equipo argentino de voleibol masculino venía a revalidar su corona de Lima 2019, pero perdió en la final contra Brasil y se quedó fuera de la fiesta de los deportes de conjunto albicelestes que se alzaron con la victoria como el hockey sobre césped, el balonmano y el baloncesto.

