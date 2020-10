Estoy acá para que el club gane cosas: James Rodríguez sobre su llegada a Everton

En el marco de la primera conferencia de prensa este jueves de James Rodríguez con el Everton, Gol Caracol y Gol Caracol.com tuvieron la oportunidad de formularle las primeras preguntas de un medio colombiano al jugador, quien se encuentra muy ilusionado con retomar el nivel y conseguir objetivos en los ‘Toffees’.

"Para mí es algo grande también que en Colombia el Everton gane popularidad. Todo lo que se dijo cuando yo vine es algo bueno. Estoy acá para jugar al fútbol y para que el club gane cosas", dijo el talentoso mediocampista de 29 años a Gol Caracol.

El cucuteño estuvo acompañado de su “padrino” futbolístico, el entrenador italiano Carlo Ancelotti, con quien coincide por tercera vez en un equipo tras el paso por Real Madrid y Bayern Múnich.

James siente que su paso al conjunto de la ciudad de Liverpool también es beneficioso para lo que viene en un futuro con la Selección Colombia. “Voy a poder jugar cada cuatro días, poder estar como yo quiero, sentir todas esas cosas. Es bueno para Colombia, para mí y para el club”, sostuvo.

El talentoso futbolista confesó que ya tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, quien celebró su llegada a la Premier League. "Sí, bueno (Carlos) Queiroz me dijo que era una liga buena y lo mejor es que voy a poder jugar. Eso siempre suma, cuando vaya para allá voy a tener ritmo".

Resaltó la acogida de la afición, que se ha atrevido a catalogar su contratación como la más importante de la historia del club. "He visto gente de mucha pasión, son muy fans, gente que pide fotos, que pide firmas, es una ciudad buena".

Finalmente, le contó a Gol Caracol que tuvo oportunidad de hablar con muchos de los jugadores que le expresaron su cariño tras confirmarse su paso al conjunto inglés.

“Hablé con muchos vía mensajes de texto, eso demuestra que hice las cosas bien, no solamente dentro, sino también fuera. Eso es lo que quiero, que me vean como una persona buena. Eso me llena mucho", concluyó.