Estoy contento por entrenar a la par de mis compañeros de Millonarios: Luis Payares

El defensa de Millonarios Luis Payares pasó por los micrófonos de BLU Radio para hablar sobre su recuperación luego de sufrir de sangrado en su cabeza tras un choque con uno de sus compañeros en un entrenamiento del cuadro ‘embajador’.

“Estoy contento por entrenar nuevamente y de pasar el obstáculo del sangrado, pero bueno, gracias a Dios retornamos nuevamente a las canchas con el deseo de entrenar fuertemente y de estar a la par de mis compañeros”, dijo.

Asimismo, Payares relató el momento en el que sufrió el golpe que lo dejó por fuera de las canchas.

“En un entrenamiento, en una plancha, mi excompañero Jader Valencia me cae encima de la cabeza y me pego contra el piso, pero en el momento no sufrí nada, cuando llegué a la casa sentí mareo y vomité muchísimo. Luego de varios exámenes se presentó sangrado en el cerebelo. El susto fue muy grande”, comentó.

“Afortunadamente el golpe no tocó ninguna vena, nada raro en la cabeza”, añadió.

Proceso de recuperación

“El proceso fue lento. Un golpe en la cabeza merece mucho reposo, no se sabe en qué tiempo puede sanar. Fuimos donde el neurólogo y dijo que todo estaba perfecto”, afirmó.

