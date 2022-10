Estoy muy contento por poder hacer historia: Juan Sebastián Cabal

Juan Sebastián Cabal, campeón en dobles mixtos del Abierto de Australia, pasó por El Camerino para contar cómo fue la experiencia de ser el segundo colombiano en ganar un título de este calibre en el tenis profesional.

Explicó que junto a Abigail Spears, su compañera en este logro deportivo, trabajaron de la mano y bastante coordinados para llegar a lo más alto del podio en este certamen.

Cabal no ocultó que durante el último encuentro, el que le dio el título, estaba nervioso, pero el apoyo de Spears logró ponerlo en carrera y tomar las decisiones acertadas en medio del duelo.

“Abigail me decía que disfrutara este momento y eso me hizo soltarme un poco, ayudarla a ella y tratarme de ayudar, me hizo soltar un poco y estar muy tranquilo a la hora de tomar las decisiones”, explicó.

“La verdad es que estamos muy contentos por poder hacer historia, hemos estado cerca en 2011, el año pasado en Wimbledon y este año me tocó a mí, esperemos que no sea el último, esperemos que sean muchos más”, añadió el campeón del Australian Open.

Cabal aseguró que con Abigail Spears ya habían jugado el Roland Garros, sin embargo por lesiones y temas personales tuvieron que separarse para unirse nuevamente en Australia, y resaltó que la química que existe entre los dos no se perdió pese a la pausa que tuvieron que tomar.

“Esos sueños se van volviendo realidad, ya no son sueños sino metas y se trabaja para cumplir esas metas, con ella había jugado el año pasado en Roland Garros y jugamos muy bien, no seguimos jugando este año por temas individuales de lesiones, decidimos descansar y no jugar el doble mixtos, este año seguimos con la misma química, jugando muy bien y poco a poco fuimos jugando mejor”, aclaró Cabal.

El vallecaucano también aprovechó para contar como es la experiencia de vivir un Grand Slam y aseguró que la leyenda Roger Federer lo saluda y que lleva una muy buena relación con el español Rafael Nadal.