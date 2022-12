Estoy tranquilo, tenemos méritos para seguir: Rivera sobre su continuidad en Santa Fe

El entrenador de Independiente Santa Fe, Harold Rivera, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su desempeño en el cuadro ‘cardenal’ al clasificarlo a los cuadrangulares de la Liga Águila. Además, se refirió a su posible continuidad en el equipo capitalino.

“No sé. Me imagino que estará pensando, eso le dije porque tuve un diálogo con él, pero de otras cosas. Por lo pronto contento por lo que hemos hecho y Dios quiera que tengamos un final feliz porque clasificamos a los ocho y no había esperanzas”, dijo.

“Si estamos aquí (cuadrangulares) podemos soñar con otra cosa, entonces vamos por cosas grandes porque el equipo terminó bien futbolística y físicamente”, añadió.

¿Qué le dijo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe?

“Hay cosas que uno va mirando y detalles, pero estoy enfocado en terminar, si sigo, bienvenido sea, hemos hecho méritos para eso. Al final hicimos un aporte para que Santa Fe saliera de esa situación”, comentó.

“Créanme que no fue fácil. Los muchachos los sienten así y vamos a apretar los dientes, a terminar con este cuadrangular de la mejor manera”, resaltó.

Escuche la entrevista completa con Harold Rivera en el audio adjunto.

