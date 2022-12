EXCLUSIVO Me duele el alma y el corazón: Sergio Luis Henao

Luego de la aparatosa caída que sufrió el ciclista colombiano Sergio Luis Henao en la prueba de ruta en el circuito olímpico, el pedalista habló en exclusiva con Blu Radio y narró cómo fue el accidente en el que también se vio involucrado el italiano Vicenzo Nibali.



"El golpe me dolió en el alma, hay que esperar poco a poco a que esto mejore, era una posibilidad bonita de haber logrado una medalla, no es el dolor físico el que me aqueja ahora, es el alma (…) me había levantado ese día con la convicción de ser medallista de oro y estaba muy confiado para el remate”, dijo Henao.



Señalo que el ‘tiburón’ Nibali buscaba sacar ventaja en el descenso pero que se había preparado para contrarrestar el ataque que se iba a presentar una vez culminado el ascenso.



“Nibali conducía, quería despegarnos al polaco y a mí, sabía que era un hombre que bajaba muy bien, en una curva entramos muy rápido, ya conocíamos las curvas, pero en la última vuelta se arriesga más, la curva no tenía peralte (…) Ahí no hay responsabilidad de nada, conocíamos la carretera, sabíamos lo peligrosa, hay veces que se puede bajar así y se puede controlar la curva, íbamos como a 80 km/h y ni siquiera la moto no podía ir a nuestro ritmo”, señaló el colombiano.



“Nibali atacó bajando, se asustó, frenó y salió hacia el andén y yo también veo que no puedo dar la curva y me caigo”, agregó Henao que ya salió de la unidad de cuidados intensivos.



El ciclista, compañero del campeón del Tour de Francia Chis Froome, aseguró que con el equipo colombianos e había hablado sobre los riesgos que tenía este circuito, en especial en los descensos, además, indicó que la organización pudo haber hecho algo más en cuanto a la señalización, advertencias y cuidados de los mismos deportistas.



“Faltó un poco de logística o señalización, haber colocado protectores para que uno no reciba directamente el golpe, es cemento, protectores para proteger la integridad de los deportistas; faltó señalización, tener más control con la gente, eso no se puede permitir en una prueba olímpica”, dijo Henao.



El colombiano aún no sabe cuánto tiempo estará incapacitado y se espera en un hospital de Río esperando instrucciones médicas.