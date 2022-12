Fabio Quartararo logra su segunda victoria y se queda con el GP de Andalucía de MotoGP

Fabio Quartararo ganó este domingo el Gran Premio de Andalucía de MotoGP, su segunda victoria consecutiva en Jerez, tras haber dominado la carrera, en la que no estuvo el lesionado Marc Márquez.

El piloto francés, de 21 años, superó al español Máverick Viñales y al veterano italiano Valentino Rossi, de 41, todos ellos con Yamaha, y aumentó su ventaja en el liderato del Mundial.

El vigente campeón, Marc Márquez, sigue sin puntuar, tras no poder participar en esta carrera después de romperse el brazo hace una semana en el Gran Premio de España.

"Estoy contento. Encontré mi ritmo. Es una sensación maravillosa", afirmó el vencedor, dando las gracias a su equipo SRT, la escudería satélite de Yamaha.

Tras salir desde la pole position, el francés no dio ninguna oportunidad a sus rivales, Viñales y Rossi, que se quedaron rápidamente atrás.

Quartararo entró el primero en meta con una amplia ventaja.

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) llegó a ocupar la segunda posición antes de abandonar al romper su motor, mientras que el japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR) fue cuarto.

Valentino Rossi demostró que pese a su edad sigue siendo capaz de pelear por los primeros puestos.

El italiano, siete veces campeón del mundo de MotoGP, efectuó un baile de la victoria delante de unas gradas totalmente vacías, ya que la prueba tuvo que disputarse a puerta cerrada por el coronavirus.

Con 50 puntos, Fabio Quartararo abre hueco en el liderato del Mundial, beneficiado por la falta de puntos que luce Marc Márquez, tras no acabar la primera carrera el domingo pasado y no participar en la de este domingo.

