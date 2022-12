Faltan seis meses, cuidado con Cristiano: Zidane advierte a sus críticos

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, salió al paso por las críticas que está recibiendo su equipo por la falta de pegada en Liga y especialmente el portugués Cristiano Ronaldo, con dos tantos tras catorce jornadas del campeonato, y avisó que aún "faltan seis meses" y "cuidado con Cristiano".



"Es tan grande Cristiano que al final, cuando no le salen las cosas como ha acostumbrado a la gente que marcaba siempre, es normal que la gente opine y hablen de él", argumentó en su comparecencia.



"Creo que los del Madrid, la gente que quiere a Cristiano y al equipo, sabe lo que él está haciendo. Lo intenta siempre hasta que va a llegar.



El año pasado ha hecho una temporada fenomenal, esto es largo y estamos a mitad de camino. Faltan seis meses, cuidado con Cristiano", añadió.



El técnico madridista resaltó el trabajo que hace Cristiano y el resto de atacantes del Real Madrid para mejorar la pegada, convencido de que son rachas y que pronto van a mejorar un aspecto que les merma en Liga, a ocho puntos del líder.



"Estamos trabajando, siempre pensando que tenemos que seguir haciéndolo buscando soluciones para que lleguen más goles, pero esto es el fútbol y a veces hay rachas que tardan un poco en llegar. Pero me acuerdo el día del Málaga, Las Palmas o APOEL en Champions cuando marcamos goles. No lo estamos haciendo con regularidad pero vamos a seguir hasta encontrarla que nos hará estar mejor", dijo.



Tras asegurar la pasada semana que el Balón de Oro debe ser para Cristiano Ronaldo, Zidane habló de la rivalidad del portugués como Leo Messi.



"Para hablar de los dos es cierto que cuando vemos sus estadísticas y datos son impresionantes, pero no es algo sorprendente porque estos dos jugadores son muy buenos. Es uno el que hace grande al otro. Creo que este duelo va a durar mucho tiempo", aseguró.