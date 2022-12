Fechas de los partidos de Colombia en Eliminatorias a Catar 2022

Colombia iniciará en Barranquilla con Venezuela, la única selección sudamericana que nunca ha clasificado a un Mundial, su camino rumbo a Catar 2022.

Estas son las horas y fechas en las que jugará el combinado, dirigido por Carlos Queiroz.

FECHA 1: jueves 26 de marzo 2020

Colombia vs. Venezuela

FECHA 2: martes 31 de marzo 2020

Chile vs. Colombia

FECHA 3: jueves 3 de septiembre 2020

Colombia vs. Uruguay

FECHA 4: martes 8 de septiembre 2020

Ecuador vs. Colombia

FECHA 5: jueves 8 de octubre 2020

Colombia vs. Brasil

FECHA 6: martes 13 de octubre 2020

Paraguay vs. Colombia

FECHA 7: jueves 12 de noviembre 2020

Perú vs. Colombia

FECHA 8: martes 17 de noviembre 2020

Colombia vs. Argentina

FECHA 9: jueves 25 de marzo 2021

Bolivia vs. Colombia

FECHA 10: martes 30 de marzo 2021

Colombia vs. Chile

FECHA 11: jueves 3 de junio 2021

Uruguay vs. Colombia

FECHA 12: martes 8 de junio 2021

Colombia vs. Ecuador

FECHA 13: jueves 2 de septiembre 2020

Brasil vs. Colombia

FECHA 14: martes 7 de septiembre 2021

Colombia vs. Paraguay

FECHA 15: jueves 7 de octubre 2021

Colombia vs. Perú

FECHA 16: martes 12 de octubre 2021

Argentina vs. Colombia

FECHA 17: jueves 11 de noviembre 2021

Colombia vs. Bolivia

FECHA 18: martes 16 de noviembre 2021

Venezuela vs. Colombia