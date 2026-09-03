Fórmula 1 GP de Italia 2026: dónde ver la carrera de Antonelli, Hamilton, Verstappen y más

El Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1 se disputará este domingo 6 de septiembre en el circuito de Monza, en una carrera que tendrá como uno de sus principales atractivos al italiano Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, aunque el piloto de Mercedes afrontará un complicado escenario: deberá remontar desde el fondo de la parrilla por el cambio de su unidad de potencia.

La decimotercera fecha del campeonato tendrá actividades desde este viernes 4 de septiembre y terminará con la carrera del domingo.

Horarios en Colombia del Gran Premio de Italia

Viernes 4 de septiembre: práctica libre 1, 5:30 a. m.

Viernes 4 de septiembre: práctica libre 2, 9:00 a. m.

Sábado 5 de septiembre: práctica libre 3, 5:30 a. m.

Sábado 5 de septiembre: clasificación, 9:00 a. m.

Domingo 6 de septiembre: carrera, 8:00 a. m.

El calendario oficial de Fórmula 1 establece que la carrera tendrá 53 vueltas sobre un circuito de 5,793 kilómetros, para una distancia total de 306,72 kilómetros.

¿Dónde ver el GP de Italia 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el Gran Premio de Italia mediante las plataformas que cuentan con la transmisión de la Fórmula 1 en el país:



ESPN

Disney+

F1 TV Pro

La plataforma oficial de Fórmula 1 también ofrece la posibilidad de seguir las diferentes sesiones del fin de semana, incluyendo prácticas, clasificación y carrera, y cuenta además con cámaras a bordo de los monoplazas y diferentes opciones de seguimiento durante la competencia.



Cambios en Fórmula 1 en 2026 Foto: AFP

Antonelli llega como líder, pero tendrá que remontar

La carrera tendrá un componente especial para Kimi Antonelli, quien afrontará su Gran Premio de casa como líder del Mundial.

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El piloto de Mercedes suma 242 puntos y mantiene una ventaja de 59 unidades sobre George Russell y Lewis Hamilton. Sin embargo, su posición en el campeonato no se traducirá en una salida privilegiada en Monza.

Mercedes decidió cambiar completamente su unidad de potencia y Antonelli recibió una penalización que lo llevará a salir desde el fondo de la parrilla.

El italiano, de apenas 20 años, comenzó la temporada con fuerza: después de terminar segundo en la primera carrera, ganó cinco competencias consecutivas. Sin embargo, en las seis carreras posteriores solamente consiguió una victoria, en Bélgica.

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Esa reducción de su ventaja coincide con la recuperación de Ferrari y McLaren, que han conseguido acercarse al rendimiento mostrado por Mercedes durante la primera parte del campeonato.

Kimi Antonelli/ AFP ANDREJ IVANOV / AFP

Ferrari busca ganar en casa

Monza representa una carrera especial para Ferrari, que tendrá nuevamente el respaldo de los tifosi en uno de los escenarios más importantes de su historia.

La escudería italiana llegará además con una decoración especial para recordar a Michael Schumacher, debido a los aniversarios relacionados con su llegada al equipo y con su último campeonato mundial conseguido con Ferrari.

Lewis Hamilton también será protagonista. El británico ya consiguió victorias esta temporada con Ferrari, mientras que su compañero Charles Leclerc también ha ganado una carrera en 2026.

En las últimas fechas, Lando Norris llega como otro de los pilotos a tener en cuenta después de ganar los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos.

Por su parte, Max Verstappen intentará volver a pelear por las primeras posiciones con Red Bull. La escudería no parte como favorita frente a Mercedes, Ferrari y McLaren, mientras que el equipo confirmó que Liam Lawson acompañará nuevamente al tetracampeón mundial debido a la ausencia de Isack Hadjar.

Antonelli tiene actualmente 59 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton, mientras que Norris se encuentra a 83 unidades y Leclerc a 87.

