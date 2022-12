Freddy Rincón exculpa a Zidane por inestabilidad de James en Real Madrid

"Es un técnico del que no se escucha hablar mal como persona ni como jugador, a veces no es la mala intención, pero si llega un jugador que por ahí le hace lo que James no le haga, eso son las cosas de los técnicos: él coloca el que crea que se las pueda hacer mejor", manifestó 'el Coloso', quien militó en el club Merengue entre 1995 y 1996.





Al analizar las próximas dos jornadas de las eliminatorias del Mundial, en las que Colombia visitará a Paraguay este jueves y recibirá a Uruguay el martes, advirtió que la selección no llegará en la mejor forma debido a las previsibles bajas por lesión del mismo James, y del mediocentro del Alavés Daniel Torres.



"La selección no llega de la mejor manera, porque están reformulando la situación. Hay dos jugadores titulares que no van a jugar y siempre eso cuesta", declaró el exjugador de los clubes brasileños Palmeiras, Corinthians, Santos y Cruzeiro.



"Si el técnico llamó a otros jugadores es porque tienen capacidades para suplir a los que no están, entonces ahí está el compromiso para ellos, cada uno espera una oportunidad y ahí está para que la aprovechen", dijo.





Rincón agregó que si el seleccionador José Pekerman llamó a veintidós hombres todos deben estar listos para jugar.



"Es lógico que no le vamos a quitar que James es un jugador diferente en la selección, pero los que están tiene que estar allí para suplirlo y para hacer las cosas igual o mejor que James las hace".



El exportero Farid Mondragón reconoció que los partidos que jugará Colombia ante Paraguay y Uruguay son difíciles, como lo es toda la eliminatoria.





"Pero Colombia tiene dos ventajas: tiene al mejor técnico de América y, segundo, tiene un plantel que está entre los tres mejores de toda América", afirmó.



El exjugador del Colonia alemán, el Real Zaragoza español, el Cerro Porteño Paraguayo y el Independiente argentino dijo además que Pekerman sabe explotar al máximo el potencial del equipo.



"Vamos a hacer un partido inteligente a lo Pekerman, y con la ayuda de Dios vamos a sacar un buen resultado", dijo.



También se refirió a la ausencia de James Rodríguez, de la que dijo que es tan sensible como en su momento fue la de Radamel Falcao.



"Es como que a Argentina le saquen a Messi", anotó.





Destacó finalmente el trabajo de Pekerman a nivel colectivo, al asegurar que lo ha incorporado de manera casi perfecta.



"El verdadero trabajo en equipo es cuando el grupo siente e interioriza que está por encima de lo individual, y yo creo que es la ventaja más grande que tiene Colombia, y es el factor por el cual dio ese salto de calidad y por el que hizo historia en el mundial de Brasil", puntualizó.







