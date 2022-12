Fue una fortuna estar allí, dice fotógrafo atrapado en medio de celebración croata

El fotógrafo Yuri Cortez, de la AFP, quedó atrapado en medio de la celebración del segundo gol, el de Mario Mandžukić, con el que Croacia derrotó a Francia para llegar a la final de la Copa del Mundo.

En entrevista con BLU Radio, relató detalles de ese momento, que fue inmortalizado por su cámara: “Estaba jugando la jugada con la lente que usamos, veo que el anotador viene hacía mí, le tomo fotos y cuando considero que se acerca mucho, cambio de cámara y dejo el lente angular. El jugador llega y comienzan a sumarse jugadores y, sin darse cuenta, me derriban y celebran encima de mí”.

Publicidad

Luego, de esto, relató, los jugadores se disculparon y

calificó ese gesto como “muy bonito”, pues los futbolistas.

Vea aquí:

"Generalmente nunca hablo, simplemente me dedico a tomar la foto, registro la acción. Me hablaron en inglés y me preguntaron si estaba bien. Uno de ellos hasta recogió mi lente”, expresó.

Cortez, de nacionalidad salvadoreña, pero radicado en México, agregó que en el partido le hizo fuerza a Croacia y que fue afortunado al estar en el puesto justo cuando sucedió.

El fotógrafo quedó atrapado una montaña de jugadores croatas que celebraban el gol de la victoria por 2-1 ante Inglaterra que llevó a la final de Rusia-2018 con Francia al equipo balcánico.

Publicidad