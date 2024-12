Alfredo Morelos reacciona a disculpas de David González: "A ver si tiene las huev*5"

En los últimos minutos de la final ida entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional, se presentó una polémica entre el entrenador pijao David González y el delantero Alfredo Morelos. En zona mixta, en el estadio Manuel Murillo Toro, el atacante respondió a las disculpas que expresó el estratega en rueda de prensa, pes reconoció que perdió la tranquilidad y volvió a tener ese comportamiento de cuando era futbolista.

"Ojalá Dios me permita celebrar en Medellín y ahí se lo voy a decir, ante todo el mundo para que todos sepan... él debe respetar (...) Él Me quiso pedir excusas, pero esas cosas conmigo no. Uno como ser humano se equivoca, pero decirle cosas ofensivas a uno y en partido como una final, pues no. Dígale que nos vemos allá en Medellín a ver si tiene las huevas de decirme lo que me dijo", comentó el delantero del verdolaga.

Alfredo Morelos:



“Dígale que nos vemos allá en Medellín a ver si tiene las huevas de decirme lo que me dijo”



Ante las provocaciones de David González quien en rueda de prensa se excusó. pic.twitter.com/fOfoUbFpqL — Carlos Andres Alvarez Z. (@PeriodistaUnido) December 19, 2024

Por el momento no se ha conocido exactamente qué le dijo el entrenado al atacante, pues ninguno de los dos ahondó sobre las palabras empleadas en ese álgido momento.

De hecho, el director técnico del verdolaga, Efraín Suárez, expresó en rueda de prensa su molestia por la palabras expresadas por González contra su futbolista. Recalcó que le dolió ese comportamiento, pues hay unos códigos en el fútbol que deben respetarse y eso lo incumplió el exarquero.

La fuerte denuncia de Efraín Juárez sobre David González // Fotos: Dimayor

¿Cuáles fueron las disculpas de David González?

En su primera intervención en la ruda de prensa, David González admitió que se equivocó en el terreno de juego y se disculpó por su comportamiento. Aseguró que se dejó llevar por el calor del partido y actuó como jugador en lugar de como entrenador.

González admitió que perdió el control y su temperamento afloró en un momento de gran tensión en el partido. Aunque se disculpó por su comportamiento, reconoció que sus disculpas pueden no ser suficientes y se mostró arrepentido por su error.

"Es algo que desde que soy entrenador no me había pasado y fue un momento en donde volví a ser el jugador. La verdad me siento apenado y no debí hacerlo", dijo el técnico del Tolima.

La final de vuelta de la liga colombiana se disputará el domingo 22 de diciembre a las 6:00 de la tarde en Medellín.