América vs. Millonarios HOY: EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2026

La fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 tendrá como protagonistas a Millonarios y América de Cali, que se enfrentan en una nueva edición de este clásico en la noche de este domingo, 19 de abril, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero en la capital del Valle del Cauca.

Ambos equipos necesitan conseguir los tres puntos en este choque inédito para mantenerse en la carrera por la Liga, pues a falta de dos fechas, cualquiera de los dos podría quedarse por fuera si no logran los resultados necesarios y se dan otros en contra de ambos.



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Este duelo entre América de Cali y Millonarios se podrá disfrutar EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que a través de la señal 89.9 FM y el canal de YouTube tendrán todas las emociones de este clásico del fútbol profesional colombiano. O en el siguiente link:

¿A qué hora juega América de Cali HOY vs. Millonarios por Liga?

Escarlatas y embajadores se enfrentarán en la noche de este domingo, 19 de abril, desde las 8:30 de la noche (hora colombiana). Partido que se disputará en el estadio Pascual Guerrero.



Pronostico y apuestas de América vs. Millonarios

Para el partido entre América de Cali y Millonarios del 19 de abril de 2026, los pronósticos apuntan a un duelo cerrado, pero con opciones de gol en ambos arcos. Una de las apuestas destacadas es que ambos equipos marcan, con cuota 2.00, respaldada por el antecedente de que en tres de los últimos cuatro enfrentamientos se cumplió esta tendencia.

También aparece como opción el gol en cualquier momento de Yeison Guzmán, quien vive un buen semestre y suma nueve anotaciones, siendo una de las principales cartas ofensivas del América.



América de Cali vs. Millonarios en Liga // Foto: X @AmericadeCali @MillosFCoficial

Posibles alineaciones de América de Cali y Millonarios HOY