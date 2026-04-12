Así quedó la tabla de posiciones de la BetPlay tras la fecha 16: se aprieta la pelea por los ocho

La fecha 16 de la Liga BetPlay avanzó este domingo con resultados que ajustan la tabla de posiciones y mantienen abierta la disputa por los cupos a los cuadrangulares semifinales.

En Bogotá, Millonarios FC y Independiente Santa Fe igualaron 1-1 en El Campín, en uno de los partidos más destacados del día. El equipo azul se fue en ventaja tras una jugada liderada por Macalister Silva y definición de Sebastián Valencia, pero el conjunto cardenal reaccionó en el segundo tiempo con un cabezazo de Hugo Rodallega que selló el empate.

⏱️¡Finaliza el partido en El Campín 🏟️!



Millonarios 1-1 Santa Fe #VamosSantaFe pic.twitter.com/hvQlBVJAD4 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 12, 2026

Con este resultado, Millonarios se mantiene fuera del grupo de los ocho, mientras Santa Fe sigue obligado a sumar en las jornadas restantes para conservar opciones. En Medellín, Atlético Nacional se impuso 3-2 frente a Independiente Medellín en el clásico paisa, en un compromiso que se resolvió en los minutos finales. El resultado le permite a Nacional consolidarse en el liderato del campeonato con 37 puntos, quedando muy cerca de asegurar su clasificación anticipada.



Otro de los resultados relevantes se dio en el sur del país, donde Deportivo Pasto venció 1-0 a Deportes Tolima y se mantiene en la parte alta de la tabla, perfilándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. Entre tanto, Junior de Barranquilla logró una victoria amplia ante Águilas Doradas en condición de visitante, resultado que lo ubica en el grupo de los primeros lugares.

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La jornada también dejó movimientos en la zona media. Atlético Bucaramanga protagonizó una de las goleadas del día al imponerse 5-0 sobre Boyacá Chicó, resultado que lo mete en la pelea directa por los ocho. A su vez, Internacional FC de Palmira remontó y venció 2-1 a Alianza FC, sumando puntos clave para escalar posiciones.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Así quedó la tabla tras los encuentros de este fin de semana, en la fecha 16 de la Liga BetPlay:

