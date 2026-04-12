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Así quedó la tabla de posiciones de la BetPlay tras la fecha 16: se aprieta la pelea por los ocho

La jornada estuvo marcada por clásicos regionales, empates clave y goleadas que reconfiguran el panorama a falta de pocas fechas para el cierre del todos contra todos.

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