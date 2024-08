Atlético Nacional da mala noticia a sus abonados; partido crucial sería la razón

Mientras Atlético Nacional se encuentran en un “descanso” de la Liga BetPlay, el club termina de ultimar detalles antes de su regreso en la Liga BetPlay el próximo 1 de septiembre vs. Jaguares en Montería, luego de casi un mes sin partidos oficiales.

No obstante, desde la administración del club no han dejado de trabajo y este miércoles, 21 de agosto de 2024, el departamento de prensa del club entregó nueva información sobre el calendario de partidos, confirmando que no saldrán del Atanasio Girardot y esperarán al final del Mundial Sub-20 para usar el coloso de la 70.

“Informamos y como lo dio a conocer nuestro presidente jugaremos el lunes, 16 de septiembre, en el Atanasio contra Junior y el partido vs Cali quedó para el 9 de octubre, igualmente en nuestro estadio”, dieron a conocer desde el club.

¿Y la mala noticia?

Aunque la noticia parece positiva por se confirma el calendario de Atlético Nacional, el anuncio no fue del todo bueno para los abonados de este semestre. Y es que el partido del Deportivo Cali no hará parte de este beneficio y los hinchas interesados en asistir a este duelo de verdes deberán hacerlo con boleta individual.

Pero inicialmente este partido sí hacia parte del programa de abonados, sin embargo, este fue cambiado por el choque ante La Equidad hace algunas semanas y, por eso, salió del beneficio.

¿Cuándo vuelve a competencia Atlético Nacional?

El próximo domingo, 1 de septiembre de 2024, Atlético Nacional visitará Montería, Córdoba, para enfrentar a Jaguares. La buena noticia es que el técnico uruguayo Pablo Repetto podría contar con todo el equipo, pues Jorman Campuzano y David Ospina estarían recuperados tras las lesiones que sufrieron a comienzos de agosto.

El objetivo de Repetto será lograr un puesto en los cuadrangulares finales y, así, poder aspirar el título del campeonato local y lograr la esperada estrella 18.