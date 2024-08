La fecha en que Atlético Nacional volverá a jugar por la Liga BetPlay: ¿será en Medellín?

El sábado, 10 de agosto, fue elúltimo partido que Atlético Nacional jugóen este mes. A raíz del Mundial Sub-20 Femenino de la FIFA, el cuadro verdolaga tendrá un parón de más de 20 días al no poder utilizar el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pues será usado para este torneo internacional.

Y es que el cuadro verdolaga volverá a jugar en la Liga BetPlay hasta el 1 de septiembre del 2024. Pero no lo hará de local, sino en Montería cuando enfrente a Jaguares en el marco de la octava fecha del campeonato, pues, cabe recordar que, antes del parón, el equipo adelantó varios compromisos.

¿El parón es positivo para Atlético Nacional?

El técnico Pablo Repetto tildó la situación como algo “atípico”, que no le había tocado, pues en menos de 15 días el equipo tuvo al menos cuatro partidos y, ahora, tendrá que esperar más de 20 para poder volver a jugar, pero lo tomará como una nueva pretemporada para ajustar, aunque le gustaría seguir en competencia y resaltó que el club no es el único en esta situación.

“Nos tocó algo atípico. Ni uno ni la otra, me hubiera gustado semanas tras semana, pero bueno, tampoco quejarse. Hay que trabajar sin buscar excusas y es que se vive así por el tema de el estadio. Encarar y ver desde esto que no era el ideal, me hubiera gustado tener a todos los jugadores en la pretemporada, pero será aprovechar eso”, manifestó en la rueda de prensa post partido vs. Patriotas.

No por nada durante 20 días el quipo tendrá la posibilidad de recuperar a Samuel Velásquez, Juan José Arias y David Ospina, que en los últimos partidos presentaron molestias físicas y quedaron fuera de las convocatorias del uruguayo, por lo que el técnico espera que el 1 de septiembre el equipo esté completo.

Pablo Repetto en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Resultados del equipo en la Liga BetPlay 2024

Fecha 1: Alianza FC 0-2 Nacional

Alianza FC 0-2 Nacional Fecha 2: Nacional 2-1 América de Cali

Nacional 2-1 América de Cali Fecha 6: Millonarios 1-2 Nacional

Millonarios 1-2 Nacional Fecha 3: Once Caldas 2-0 Nacional

Once Caldas 2-0 Nacional Fecha 9: Nacional 0-1 La Equidad

Nacional 0-1 La Equidad Fecha 4: Nacional 1-1 Águilas

Nacional 1-1 Águilas Fecha 5: Nacional 3-1 Patriotas

¿Atlético Nacional jugará en otra ciudad?

El club verdolaga le confirmó a Blu Radio que, a diferencia de otros equipos, no saldrán de Medellín en algo que no sea un duelo como visitantes: “No saldremos. Después del Mundial jugamos en el Atanasio. Dios mediante”, fueron las palabras que entregó la institución.

En ese orden ideas, ni Pereira ni Manizales ni Armenia recibirán a Atlético Nacional, pues el club tomó la decisión de quedarse en Medellín y afrontar la competencia en el estadio Atanasio Girardot como se tenía pensando desde un comienzo, por eso en parte, se adelantaron varios compromisos para que el equipo pueda cumplir con todo el calendario.

Estadio Atanasio Girardot en Medellín Foto: Instagram @fifa

Cosas a mejor en Atlético Nacional

Las críticas de los hinchas van luego de que, en siete partidos, el equipo no mostrara una cohesión concreta en resultados y modelo de juego, incluso, llegaron a hablar de si Repetto era o no el indicado, pero el propio entrenador reconoció que el equipo está lejos de ser lo que quieren, pero que todos estos espacios serán vitales para alcanzar eso que buscan.

Repetto no la tendrá fácil en las posiciones ante la necesidad de más minutos que han mostrado Kevin Parra, Kilian Toscano, Juan Manuel Zapata, Marino Hinestroza y Pablo Cepellini, que con su buen fútbol han mostrado que pueden tener un lugar en el 11 titular.