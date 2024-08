Atlético Nacional da mala noticia para partido vs. Jaguares; hinchas están molestos

Luego de varias semanas, Atlético Nacional regresa a competencia oficial este sábado, 30 de agosto de 2024, enfrentando a Jaguares de Córdoba en Montería. Pero un día antes de que se dé este partido el equipo entregó una noticia que cayó como “un balde de agua fría” para los hinchas.

El mexicano Efraín Juárez, que hará su debut en el cuadro verdolaga, dio a conocer la lista de convocados que, por desgracia, tendrá tres ausencias que molestaron a los hinchas de cara a este compromiso de Liga: David Ospina, Jorman Campuzano y Sebastián Guzmán, pues esperaban verlos nuevamente en el 11 del equipo antioqueño.

¿Por qué David Ospina no estará vs. Jaguares?

Lamentablemente los hinchas verdolagas no verán al golero en el 11 titular a raíz de un lesión que sufrió a comienzo del mes de agosto. Por eso, la molestia de los hinchas verdolaga tiene que ver con que esperaban que para estas alturas estuviera de regreso, lo mismo con Campuzano, pero que no lograron recuperarse cuando se mencionó que sería poco tiempo al no ser temas graves.

"Esguince de codo derecho. Actualmente realiza entrenamiento con los profesores René Higuita y Milton Patiño. Habilitado para la competencia en Estados Unidos", informaron desde Atlético Nacional sobre la ausencia del golero antioqueño.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Preocupación por parte de hinchas de Atlético Nacional

La llegada del mexicano Efraín Juárez generó varias inquietud alrededor del manejo que tuvo el equipo en este caso. El propio Repetto confesó que "nunca se imaginó" esta salida, pues la relación con futbolistas y directivos era buena, pero de un día para otro le comunicaron que no iba más en el equipo.

Esperan que el técnico debutante los sorprenda, pero las expectativas no son altas en comparación con el proyecto del uruguayo, que si bien generaba inquietud, al menos aseguran estaban dispuesto a darle más espera para que llegaran buenos resultados.