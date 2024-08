Ni Efraín Juárez ni Leonel Álvarez, esta era el DT que quería traer Atlético Nacional //

En horas de la tarde de este martes, 27 de agosto, Atlético Nacional sorprendió con la noticia de la salida del técnico uruguayo Pablo Repetto, pues nadie esperaba que se tomara esa decisión y más porque el equipo se encontraba en un parón deportivo a raíz del Mundial Sub-20 Femenino en Colombia.

Pasaron pocos minutos para que comenzaran a sonar varios nombres: Leonel Álvarez, Rafa Márquez, César Farías, Lucas González, Reinaldo Rueda, Juan Cruz Real y Alfredo Arias, pero, finalmente, el elegido fue el mexicano Efraín Juárez, pero el deseo de los directivos era otro.

Este era el técnico que hubiera preferido Atlético Nacional

Si la situación lo hubiese permitido, el técnico Reinaldo Rueda era el preferido para llegar al banquillo verdolaga. Y es que el colombiano sostiene una buena relación con los dueños de la institución tras su paso por club en 2015-2017 cuando ganó la Copa Libertadores.

Medios y periodistas cercanos al club han mencionado ese cariño especial que hay por el técnico colombiano, pero por diferentes motivos personales y profesionales de Rueda no se ha podido dar su regreso. No obstante, cabe aclarar que en esta ocasión no existió una conversación con el vallecaucano, pues la llegada de Efraín Juárez fue la primera opción que tuvo el club y ‘Triple R’ aún tiene compromisos con Honduras.

Reinaldo Rueda, leyenda de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Cómo le fue a Reinaldo Rueda en Atlético Nacional?

Llegó el 2 de junio de 2025 a Guarne, Antioquia, para firmar con el cuadro verdolagas tras ser arrebatado a Millonarios, club con el que tenía un acuerdo adelantado y se preparaba para viajar a Bogotá para reunirse con Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

Con los verdolagas conquistó seis títulos: Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Liga (2), Copa y Superliga. Volvió a poner al equipo en lo más alto de la Conmebol y sacó a varios futbolistas al fútbol en el exterior, como pasó con Orlando Berrio, Matheus Uribe, Davinson Sánchez, Miguel Ángel Borja y Alejandro Guerra.