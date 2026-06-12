Atlético Nacional decidió el futuro del técnico Diego Arias tras subcampeonato de liga

Atlético Nacional anunció oficialmente este viernes la salida de Diego Arias de la dirección técnica del equipo profesional, una decisión que abre una nueva etapa en la planificación deportiva del club para el segundo semestre de 2026. Con este movimiento, la institución comienza a delinear el proyecto que afrontará los próximos retos competitivos.

La confirmación se dio mediante un comunicado, acompañado de un emotivo video en sus redes sociales, en el que el conjunto verdolaga agradeció el trabajo realizado por el entrenador durante su permanencia en el banquillo. El club resaltó el compromiso, la entrega y la responsabilidad que Arias demostró en el ejercicio de sus funciones al frente del plantel.

En el mensaje, Atlético Nacional destacó además las cualidades humanas del estratega y el impacto que tuvo dentro del grupo de jugadores. La institución señaló que su liderazgo, basado en el respeto y la cercanía, dejó una marca positiva en el camerino durante su gestión.

La salida de Diego Arias llega en una etapa determinante para el equipo antioqueño, tras finalizar subcampeón del primer semestre de la Liga Betplay y luego del cual ya trabaja en la construcción de la hoja de ruta que seguirá en la segunda mitad de la temporada. La dirigencia analiza las alternativas que permitan fortalecer el proyecto deportivo y mantener la competitividad del club.



De igual manera, Nacional confirmó que avanza en el proceso de elección del nuevo cuerpo técnico que tomará las riendas del equipo profesional masculino. Sin embargo, aclaró que cualquier anuncio relacionado con este tema será divulgado exclusivamente a través de sus canales oficiales.

El club espera concretar pronto la designación del técnico encargado de liderar los objetivos deportivos de Atlético Nacional durante el resto de 2026.