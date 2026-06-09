Atlético Nacional tendría listo reemplazo de Diego Arias: "Técnico mundialista"

Llueven críticas en torno a Atlético Nacional por el trabajo que ha hecho Diego Arias con el equipo, en especial tras la derrota de la final de la Liga BetPlay y a lo que muchos hinchas sumaron la eliminación en Copa Sudamericana en manos de Millonarios como parte de los "fracasos del técnico".

Por ende, desde el club comenzaron a mirar opciones para darle una nueva era al equipo y cambiar el panorama de resultados que ha molestado a los hinchas con el paso de los meses. De hecho, de acuerdo a información conocida por Blog Deportivo, la decisión sería que no sigue e, incluso, tendrían listo el reemplazo.

"Hace horas están reunidos y se definen cosas en Nacional. Diego Arias no sigue como entrenador del equipo profesional, pero le van a ofrecer que siga en el club con una vinculación, pero en otras tareas. Ahora que se hacen el balance, también se habla de Gustavo Fermani, director deportivo, quien tiene varios pecados en su historial. Contrató a (Juan) Bauza, (Milton) Casco, (Facundo) Batista, Nicolás Rodríguez, Edward Bello, 'Chicho' Arango, que no marcaron diferencia, ninguno funcionó. Es probable que Nacional busque director deportivo para el segundo semestre", explicó desde Medellín el periodista JJ Osorio, de Blog Deportivo sobre la situación verdolaga.

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Quién será el reemplazo de Diego Arias en Nacional?

De acuerdo con el periodista Julián Capera, la primera opción en el equipo es Reinaldo Rueda, que es un gusto de los dueños del equipo y a quien conocen de cerca en una estrecha relación. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de un técnico argentino de nombres y la baraja de posibilidades se empieza a mover.



Reinaldo Rueda siempre ha sonado en el equipo, en especial por ser el autor del título de la Copa Libertadores 2026 teniendo un gran aprecio desde la hinchada a su trabajo.