Atlético Nacional devolverá plata a hinchas tras goleada: "Si hoy la duda es más grande que la fe"

Golpe fuerte para Atlético Nacional en el choque de ida de la gran final de la Liga BetPlay. Los verdolagas tendrán que remontar un difícil 3 a 0 que consiguió el Junior de Barranquilla en casa si quiere alcanzar la estrella de mitad de año del fútbol profesional colombiano.

Este resultado causó fuertes críticas por parte de la hinchada verdolaga, hecho al cual se refirieron el técnico Diego Arias y el futbolista William Tesillo en rueda de prensa, en donde aseguraron que “eran conscientes que era un mal resultado y una presentación muy lejana a lo esperado”.

Por eso, a través de sus redes sociales, el club se pronunció y les envió un mensaje a los hinchas decepcionados por el resultado y que “ven imposible la remontada”, invitándolos a pedir la devolución de la boleta para el partido de vuelta y darle entrada a los “hinchas que confían hasta el final”.

“Esta iniciativa surge como una forma de respetar la decisión de aquellos aficionados que, tras el resultado del partido de ida, hoy tienen dudas sobre la posibilidad de la remontada. Al mismo tiempo, permitirá que las localidades liberadas regresen al inventario y puedan ser adquiridas por otros seguidores que quieran acompañarnos en el estadio Atanasio Girardot. Reiteramos que la confianza de nuestra hinchada no tiene precio y recordamos que los términos y condiciones del proceso pueden consultarse en nuestros canales oficiales de venta”, expresaron.



Esta camiseta solo la entiende quien la siente de verdad. Y si hoy la duda es más grande que la fe, lo entendemos.



Pero si sabes que Nacional tiene historia para cambiar cualquier escenario… el Atanasio te necesita.



A los que se desilusionaron con el partido de ida y hoy les… pic.twitter.com/Od4E4T2MJZ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 4, 2026

¿Cómo pedir devolución de dinero de Atlético Nacional vs. Junior?

Los hinchas interesados en pedir devolución de dinero y no asistir a la gran final de la Liga BetPlay, podrán hacerlo a través de tribunaverde.com teniendo en cuenta lo siguiente:



El plazo para solicitar la devolución estará habilitado desde hoy, jueves 4 de junio, hasta el viernes 5 de junio a las 10:00 de la noche.

La boletería devuelta será puesta nuevamente a la venta el sábado 6 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.

Las entradas estarán disponibles a través de Tribuna Verde hasta agotar existencias.

¿Cuándo se disputa el duelo de vuelta entre Atlético Nacional vs. Junior?

El nuevo campeón del fútbol colombiano se definirá el próximo 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot, que definirá el desenlace de esta historia y si Junior repetirá título, o los verdolagas lograrán la épica.