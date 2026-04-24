Atlético Nacional incursiona en la música y prepara varias canciones para hinchas

En 2025, Atlético Nacional sorprendió a todo el fútbol profesional colombiano con el anuncio de una película en los principales cines del país, la cual terminó siendo un éxito en su primera semana de estrenos y teniendo miles asistentes en todo el país que, según el presidente Sebastián Arango, era uno de los muchos proyectos que se preparaban en la institución.

Algo que se ha ido confirmando con el paso de los meses, pues el club ha mostrado desde proyectos sociales como marcas que antes no se veían en la institución, tanto así que este 23 de abril de 2026 presentaron lo que sería la segunda de seis canciones de ‘Suena Verdolaga’, el primer proyecto musical del equipo.

“Gracias a su alianza con la empresa YT Rocket, Atlético Nacional se sigue consolidando a través de la música como una plataforma de entretenimiento más allá del fútbol, buscando que hinchas-artistas de cualquier parte del país en etapa emergente, media o avanzada de su carrera artística, creen canciones con estilos nuevos y diferentes pero con un mismo hilo conductor: la unión entre la pasión del hincha por Atlético Nacional y la creatividad musical del talento colombiano”, explicaron sobre esta iniciativa.

Atlético Nacional 2026 // Foto: Atlético Nacional

Este segundo sencillo del cuadro verdolaga lleva de nombre “La Herencia” y es un homenaje al legado entre hinchas, en especial para aquellos que ya no están y sus recuerdos quedan marcados en el escudo de Nacional y los partidos con el paso de los años. El proyecto musico-social que convierte a los hinchas-artistas en coautores de canciones oficiales del club tuvo su convocatoria abierta a finales de 2025, donde se seleccionaron a los 6 músicos que forman parte de esta primera temporada.



“De los seis (6) lanzamientos programados para este 2026, a principios de marzo fue presentada la canción “El 12” interpretada por Esteban Montana (video oficial https://youtu.be/BNgjL6zi4zo). Durante el segundo semestre anunciaremos cómo participar en la segunda temporada a realizarse en 2027”, puntualizaron.