Atlético Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay 2026

La fecha 17 de la Liga BetPlay llega a su final en la noche de este lunes, 20 de abril, que tendrá como protagonista al cuadro Atlético Nacional que recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot. Duelo que le permitirá -de ganar- al cuadro verdolaga asegurar la localía en los ‘playoff’ de la fase final.

El cuadro verdolaga ocupa la primera posición del todos contra todos en 16 partidos jugados y 37 puntos en total. Ha ganado 12, empatado 1 y perdido solo 3, todo bajo la dirección de Diego Arias, pese las criticas que ha recibido por parte de la afición a lo largo del semestre.



Ver online Atlético Nacional vs. Bucaramanga HOY

El choque entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga se podrá ver EN VIVO, online y gratis de la mano del equipo de expertos de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través de la señal de YouTube, tendrán las emociones de los 90 minutos de este apasionante choque de la Liga BetPlay en el siguiente link:

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Bucaramanga?

Este compromiso de la fecha 17 de la Liga BetPlay se encuentra programado para las 8:30 de la noche (hora colombiana), el cual se disputará en el estadio Atanasio Girardot.



Historial entre Atlético Nacional y Bucaramanga

En total han disputado 200 partidos por Liga en donde la ‘paternidad’ la tiene el conjunto verdolaga con 88 victorias, mientras que los santandereanos han logrado 68. Han empatado en 44 oportunidades y el máximo anotar vs. Los leopardos ha sido Víctor Hugo Aristizabal con 5 en total.

Posibles alineaciones Atlético Nacional y Bucaramanga